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Mısır arabasının tüpünü yakmaya çalışan kız, yanarak feci şekilde yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mısır sattığı arabadaki tüpü yakmaya çalışan genç kız, tüpün harlaması sonucu yüzünden feci şekilde yaralandı.

22.08.2019 16:59
Mısır arabasının tüpünü yakmaya çalışan kız, yanarak feci şekilde yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mısır sattığı arabadaki tüpü yakmaya çalışan genç kız, tüpün harlaması sonucu yüzünden feci şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız uzun süre gözyaşı döktü.

SEYYAR ARABANIN İÇERİSİNDE GAZ BİRİKTİ

Edinilen bilgilere göre, seyyar arabada mısır satan 15 yaşındaki Damla K., arabanın içerisinde bulunan mısırları kaynatmak için tüpü yakmak istedi. Tüpten sızan gazdan dolayı seyyar arabanın içerisinde gaz birikti. Talihsiz genç kız çakmağı yaktığı esnada biriken gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaralanan Damla K., özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi edilen D.K., dışarıda uzun süre gözyaşlarına hakim olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Mısır arabasının tüpünü yakmaya çalışan kız, yanarak feci şekilde yaralandı

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (4)
.....: TÜP ŞATIŞINDA OTUZ SENEYİ GEÇEN TECRÜBEM VAR VE HALA BU İŞİ YAPIYORUM ŞU ANDA GÖRDÜĞÜM BU İŞİ ALAKASI OLMAYAN SUCULAR BAKKALLAR NALBURLAR TÜPÇÜ DİYEMEYECEĞİM TÜP FİRMALARINDAN UYDURUKTAN SERTİFİKA ALMIŞ EĞİTİMSİZ CAHİL BOŞVERMİŞ KİŞİLER YAPIYOR İŞİ BİLEN USTA TECRÜBELİ KİMSE BEDAVAYA ÇALIŞMAZ O YÜZDEN AMELELERE TÜP SATTIRIYORLAR TÜP İŞİ TEHLİKELİ İŞ AMA NE YAZIKKİ İŞ ŞU ANDA ACEMİLERİN ELİNDE
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ADA: Allah şifa versin
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