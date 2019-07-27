Mısır tarlalarına 'drone'lu kenevir operasyonu: 8 gözaltı
Konya'nın Karapınar ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından drone ile denetim yapıldı.27.07.2019 23:15
Konya'nın Karapınar ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından drone ile denetim yapıldı. Denetimlerde 8 kişi gözaltına alındı. Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbarı çalışmalar sonucunda özel ekibin çalışmasıyla mısır tarlalarında mısırların arasına dikilmiş kenevirler drone ile havadan tespit edildi. Jandarma tarafından 3 günlük süre boyunca yapılan operasyonlarda 1000 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 475 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
(Cihan Karakış/İHA)
(Cihan Karakış/İHA)
Karapınar, Jandarma, Kenevir, Güncel
Kaynak: İHA