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Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu

Torbalı ilçesindeki bir mısır tarlasına düzenlenen operasyonda, yoğurt kabına gizlenmiş 117 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli iki kişi tutuklandı.

21.08.2019 13:46 Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu
Torbalı ilçesindeki bir mısır tarlasına düzenlenen operasyonda, yoğurt kabına gizlenmiş 117 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli iki kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratbey Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında uyuşturucu madde satıldığını bilgisine ulaştı. Ekiplerce tarlaya düzenlenen operasyonda, İ.K ve M. K, gözaltına alındı.
Polislerin tarlada yaptığı aramada yoğurt kabı içerisine gizlenmiş fişekler halinde satışa hazır, toplamda 117 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 395 lira ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Torbalı, Güncel

Kaynak: AA

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