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Mısır tarlasındaki kenevirleri drone yakaladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Mısır tarlasına drone ile yapılan operasyonda tarlaya ekili 114 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

24.07.2019 18:17 Mısır tarlasındaki kenevirleri drone yakaladı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Mısır tarlasına drone ile yapılan operasyonda tarlaya ekili 114 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçesi Izgın Mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından drone ile yapılan operasyonda 10 hektarlık Mısır mahsulü ekili tarlada ekili vaziyette, boyları yaklaşık 30-40 cm uzunluğunda bakımları yapılmış olan 114 kök keneviri bitkisi ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak T.T (37) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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