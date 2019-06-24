24.06.2019 13:18
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Mısır ve ABD'den Abha Havaalanı saldırısına kınama

Mısır ve ABD

Mısır ve ABD, Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha Havaalanı'na saldırısını kınadı.

Mısır ve ABD, Husilerin Suudi Arabistan 'daki Abha Havaalanı'na saldırısını kınadı.

ABD'nin Rıyad Büyükelçisi John Abizaid yaptığı açıklamada, Husilerin Abha Havaalanı'na düzenlediği saldırıyı "korkakça" sözüyle nitelendirerek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla, Husilerin düzenlediği saldırıyı kınadı. Açıklamada, Mısır hükümetinin Suudi Arabistan halkı ve hükümetinin istikrarı ve güvenliğine desteğinin tam olduğu ifade edildi.

Husilerin dün Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havaalanı'na düzenlediği saldırıda 1 Suriyeli hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. - RİYAD
Kaynak: İHA
suudi arabistan , mısır , ABD , Güncel

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