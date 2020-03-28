Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Mısır'da 36'ya, Fas'ta 24'e yükseldi.

28.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:52
Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Mısır'da 36'ya, Fas 'ta 24'e yükseldi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1'i İtalyan, 5'i Mısırlı 6 kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği ve böylece ülkedeki toplam ölüm sayısının 36'ya yükseldiği belirtildi.
Ölen Mısırlıların başkent Kahire, Dimyat, El-Minya ve Port Said kentlerinden olduğu kaydedildi.
Açıklamada, ülkede biri Ürdün vatandaşı olmak üzere 40 kişide daha Kovid-19 virüsünün tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 576'ya yükseldiği, şu ana kadar da 121 kişinin iyileştiği aktarıldı.
Fas'ta 24 kişi öldü
Fas Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Müdürlüğü Temsilcisi Muhammed el-Murabıt, basına yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 24'e, vaka sayısının ise 359'a ulaştığını söyledi. Murabıt, 11 kişinin de iyileştiğini bildirdi.
Ürdün'de vaka sayısı 246'ya ulaştı
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenlediği basın toplantısında 11 kişide daha virüs tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 246'ya yükseldiğini ifade etti.
Yeni vakalardan 3'ünün durumunun kritik olduğunu belirten Cabir, şu ana kadar 18 kişinin de iyileştiğini aktardı.
Öte yandan Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, vaka sayısında yaşanan düşüşün tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini, halen çok dikkatli olmak gerektiğini dile getirdi.
Adayile, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ürdün, Fas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim Haberler
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim
Katar’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü Haberler
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti Haberler
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı Haberler
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Haberler
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi Haberler
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi

Son Dakika Güncel Haberleri

23:28: New York'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina - Haber 23:26: Alev Kuleleri'nde "Biz birlikte güçlüyüz" mesajı - Haber 23:26: AB'den koronavirüsle mücadele için Tunus'a 250 milyon avro hibe - Haber 23:24: Mark Eliyahu online konser verdi - Haber 23:22: Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 23:19: Son Dakika: Bakan Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık - Haberler 21:34: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Haber 21:16: Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber