Haberler » Güncel » Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı - Haber

Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı

Mısır ordusu, Fransa ile Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak hava tatbikatı düzenlediklerini duyurdu.

18.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:58Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı
Mısır ordusu, ile ve Kızıldeniz'de ortak hava tatbikatı düzenlediklerini duyurdu.
Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır ve Fransız hava kuvvetlerinden askerlerin katılımıyla Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak hava tatbikatı düzenlendiğini belirtti.
Rifai, tatbikatın Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Akdeniz'de bulunduğu sırada Rafale ve F-16 savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirildiğini aktardı.
Sözcü Rifai, tatbikat çerçevesinde Mısır kara suları içinde ve dışında arama-kurtarma operasyonunun yanı sıra savunma, denizdeki hedefe saldırı ve havada yakıt ikmali uygulamaları yapıldığını kaydetti.
Tatbikatın ne zaman başlayıp ne zaman bittiğine dair bilgi verilmedi.

Akdeniz, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 22:43:49