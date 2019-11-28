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Mısır ve İngiltere'den ortak askeri tatbikat

Mısır ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele kapsamında ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

28.11.2019 21:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:22Mısır ve İngiltere'den ortak askeri tatbikat
Mısır ve Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele kapsamında ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Mısır Sözcüsü Albay Temir er-Rifai, tatbikata ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Rifai, Mısır ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri arasında ilk kez terörle mücadele kapsamında tatbikat gerçekleştirildiğini aktardı.
Açıklamada tatbikata ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.
Abdulfettah es-Sisi yönetimi son iki yıldır Akdeniz ve Kızıldeniz'de Fransa, İngiltere ve ABD ile ortak deniz ve hava tatbikatları yapıyor. Mısır ayrıca Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere farklı Arap ülkeleriyle de kara ve deniz tatbikatları gerçekleştiriyor.

İngiltere, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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