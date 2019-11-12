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Mısır ve Rusya Savunma Bakanları askeri ilişkileri değerlendirdi

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

12.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:40Mısır ve Rusya Savunma Bakanları askeri ilişkileri değerlendirdi
Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile başkent 'de bir araya geldi.
Mısır Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeki ve Şoygu, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve karşılıklı tecrübe aktarımı gibi konuları masaya yatırdı.
Görüşmede Mısırlı Bakan Zeki, ülkesinin ile özellikle askeri ve güvenlik alanlarındaki ilişkileri güçlendirme konusuna özen gösterdiğini ifade etti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu da ülkesinin Mısır'la ilişkilere önem verdiğini söyledi.
Ziyaret kapsamında iki ülke bakanları başkanlığında "6. Mısır-Rusya Ortak Askeri İş Birliği Komitesi" toplantısı gerçekleştirildi.
- Cumhurbaşkanı Sisi Şoygu'yu kabul etti
Şoygu ve beraberindeki heyet, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından da kabul edildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İttihadiye Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Rusya ile özellikle askeri ilişkileri geliştirme konusuna ağırlık verdiğini kaydetti.
Görüşmede Bakan Şoygu, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin işbaşına geldiği 2014'ten bu yana Mısır ve Rusya arasında özellikle askeri ilişkilerde ciddi gelişme sağlandı.
Rusya; ABD ve Fransa'nın yanı sıra Mısır yönetiminin askeri alanda en fazla yardımlaştığı ülke olarak ön plana çıkıyor.
Mısır ve Rusya arasında Mısır topraklarında düzenlenen "Dostluk Oku-1" ortak hava tatbikatı pazar günü tamamlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kahire, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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