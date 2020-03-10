Mısır ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, Mısır'da 59'a, Suudi Arabistan'da 20'ye yükseldi.
10.03.2020 01:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 01:02
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, Mısır'da 59'a, Suudi Arabistan'da 20'ye yükseldi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 4 kişide daha Kovid-19 virüsü tespit edildi. Böylelikle, virüsün bulaştığı kişi sayısı 59'a yükselirken, bunlardan 21'inin iyileştiği belirtildi.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında güvenlik kurumları da tutukluların sağlığının korunması için 10 gün boyunca tüm hapishanelerde ziyaretlerin durdurulmasına karar verdi.
Mısır Sağlık Bakanlığı, önceki gün ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu duyurmuştu.
Bakanlık ayrıca ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 55'e yükseldiğini bildirmişti.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha Kovid-19 virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.
Açıklamada, virüs görülen 5 kişiden 4'ünün Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, bunlardan 3'ünün İran ile Irak'tan geldiği, beşinci kişinin ise Mısır vatandaşı olduğu ve Mısır'dan geldiği kaydedildi.
Suudi Arabistan makamları, son verilere göre 15 kişinin salgına yakalandığını açıklamıştı.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 4 kişide daha Kovid-19 virüsü tespit edildi. Böylelikle, virüsün bulaştığı kişi sayısı 59'a yükselirken, bunlardan 21'inin iyileştiği belirtildi.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında güvenlik kurumları da tutukluların sağlığının korunması için 10 gün boyunca tüm hapishanelerde ziyaretlerin durdurulmasına karar verdi.
Mısır Sağlık Bakanlığı, önceki gün ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu duyurmuştu.
Bakanlık ayrıca ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 55'e yükseldiğini bildirmişti.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha Kovid-19 virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.
Açıklamada, virüs görülen 5 kişiden 4'ünün Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, bunlardan 3'ünün İran ile Irak'tan geldiği, beşinci kişinin ise Mısır vatandaşı olduğu ve Mısır'dan geldiği kaydedildi.
Suudi Arabistan makamları, son verilere göre 15 kişinin salgına yakalandığını açıklamıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Mısır ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Etiketler : Suudi Arabistan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti