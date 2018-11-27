Mısır ve Suudi Arabistan'dan "Katar Ablukasına Devam" Mesajı

Mısır
ve Suudi Arabistan
'ın Katar
'a karşı uygulanan ablukaya devam edeceği bildirildi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Mısır ziyareti sırasında Suudi Al Arabiya televizyonunda yer alan haberde, Riyad
ve Kahire
yönetimlerinin "Katar ablukasına devam" mesajı verdiği belirtildi.
Haberde ablukanın kalkması için öne sürülen şartlardan taviz verilmeyeceği ifade edildi.
Mısır Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es- Sisi
ile Suudi Veliaht Prens Bin Selman arasında basına kapalı görüşmenin ardından yapılan yayında İran
müdahalelerine karşı durulması gerektiği vurgulandı.
Haberde ayrıca Sisi'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e yolladığı mesajda Mısır'ın Körfez
'in güvenliği konusundaki taahhüdünü yinelediğine işaret edildi.
Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn
ve Birleşik Arap Emirlikleri 5 Haziran
2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ardından gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.
Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha
yönetimine "İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.
İran,Mısır,Suudi Arabistan,Katar