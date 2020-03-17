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Mısır yönetimi koronavirüs haberleri nedeniyle The Guardian'ın Kahire ofisini kapattı

Mısır'da Abdulfettah es-Sisi yönetimi, İngiliz gazetesi The Guardian'ın Kahire ofisini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili haberlerinde gazetecilik prensiplerine uymadığı iddiasıyla kapattı.

17.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:16
Mısır yönetimi koronavirüs haberleri nedeniyle The Guardian'ın Kahire ofisini kapattı

Mısır'da Abdulfettah es-Sisi yönetimi, İngiliz gazetesi The Guardian'ın Kahire ofisini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili haberlerinde gazetecilik prensiplerine uymadığı iddiasıyla kapattı.

Mısır Genel Enformasyon Kurumu resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, The Guardian gazetesi çalışanlarının akreditasyonlarının iptal edilerek Kahire ofisinin kapatıldığı belirtildi.

Gazetenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili haberlerinin, güvenilir resmi kaynaklara dayandırılmadığı ifade edilen açıklamada, profesyonel gazetecilik ve habercilik prensiplerine uyulmadığına vurgu yapıldı.

The Guardian'ın Mısır'daki koronavirüs vakalarıyla ilgili Kanada'da hazırlanmış olan bir raporu yayınlamasına Sisi yanlıları tepki göstermişti.

The New York Times'e uyarı

Basın Enformasyon Kurumunun açıklamasında, "ABD merkezli The New York Times gazetesinin Mısır muhabirinin de uyarıldığı" kaydedildi.

Mısır yönetimi Ekim 2017'de başkent Kahire'nin güneyindeki Vahat bölgesinde meydana gelen silahlı çatışmalarla ilgili haberlerinden dolayı BBC Kahire ofisi hakkında dava açmıştı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Aralık 2013'te 3 muhabirini gözaltına alarak yargıç karşısına çıkaran Mısır yönetimi, 14 Ocak'ta da Anadolu Ajansı Kahire ofisini basarak birisi Türk 4 gazeteciyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, The Guardian, Twitter, Kahire, Güncel

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