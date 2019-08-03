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Mısırların arasındaki Hint kenevirleri 'drone'la bulundu

KONYA'da polis, mısır tarlaları içerisine ekilen Hint kenevirlerini, drone ile tespit edip, ele geçirdi.

03.08.2019 14:05 Mısırların arasındaki Hint kenevirleri 'drone'la bulundu
KONYA'da polis, mısır tarlaları içerisine ekilen Hint kenevirlerini, drone ile tespit edip, ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mısır tarlaları içerisine kenevir ekildiği yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen polis, mısır tarlalarındaki kenevirlerin yerini, drone ile havadan tespit etti. Belirlenen yerlerde 140 kök Hint keneviri ele geçirildi. H.D. ve M.K. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.


- Konya

Kenevir, Polis, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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