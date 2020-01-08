Haberler » Spor » Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler! - Spor

Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler!

Türk takımlarının Zamalek forması giyen Mahmoud Alaa'yı gündemine alması sonrası Zamalek Başkanı Morteza Mansour, "Türkiye'den teklif aldık fakat reddettik. Milyon euro verseler kabul etmem. Zamalek'ten hiçbir futbolcuyu Mısır'a karşıt bir ülkeye vermeyeceğim" dedi.

08.01.2020 00:39 | Son Güncelleme: 08.01.2020 00:55

Mısır kulübü 'te forma giyen stoper Mahmoud Alaa'nın adı bir süredir Türk kulüpleriyle anılırken, başkan Morteza Mansour'dan transferle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Mansour, Mahmoud Alaa'yı 'de bir takıma asla göndermeyeceğini açıkladı.

"HİÇBİR FUTBOLCUYU MISIR KARŞITI BİR ÜLKEYE GÖNDERMEYECEĞİM"

Zamalek Başkanı Morteza Mansour, "Türkiye'den teklif aldık fakat reddettik. Milyon euro verseler kabul etmem. Zamalek'ten hiçbir futbolcuyu Mısır'a karşıt bir ülkeye vermeyeceğim. Türkiye veya Mısır'a karşı bir başka ülke... Kesinlikle ne kadar teklif ederlerse etsinler, onu göndermeyeceğim. Kulübün tutumu bu yönde." diye konuştu.

(Futbol Arena)

Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler!

Zamalek, Türkiye, Spor


HABER YORUMLARI (3)
ZOLTAN: Toparla çelebi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YAVAN: Al turşusunu kur mal gerizekalı
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
SPORTİF: dünyada zaten en iyi oyuncular mısırlı bi tek bu oyuncu kaldı ya vermessen cok üzülürüz
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

01:11   Blake Griffin sezonu kapattı! - Spor
01:06   Sadio Mane'ye büyük onur! - Spor
01:06   Adanaspor, Çin'den golcü transfer yaptı! Pa Amat Dibba... - Spor
01:02   Futbol: İngiltere Lig Kupası - Spor
00:39   Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler! - Spor
23:40   2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane - Spor
22:55   Juventus'tan resmi açıklama geldi: Merih Demiral hiçbir yere gitmeyecek - Spor
22:34   Zanka eski takımına geri dönüyor - Spor
21:54   Beşiktaş'tan son dakika Arda Turan açıklaması! - Spor
8.01.2020 01:26:08