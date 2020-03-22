Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Tüm dünyada koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken, Mısır Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ordu komutanlarından General Khaled Shaltout'un korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi.

VİRÜSE KARŞI ÇALIŞIRKEN HASTALIĞA YAKALANDI

Ordu yetkilileri, açıklamada korona virüse karşı başlatılan çalışmalar sırasında Shaltout'un virüse yakalandığı aktardı.