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Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Mısır Ordusu komutanlarından General Khaled Shaltout, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

22.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:11
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Tüm dünyada koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken, Mısır Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ordu komutanlarından General Khaled Shaltout'un korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi.

VİRÜSE KARŞI ÇALIŞIRKEN HASTALIĞA YAKALANDI

Ordu yetkilileri, açıklamada korona virüse karşı başlatılan çalışmalar sırasında Shaltout'un virüse yakalandığı aktardı.

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NE OLMUŞTU?

Mısır'da toplam korona virüs vakası 327'ye, hayatını kaybedenler ise 33'e yükseldi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Ordu, Sağlık, Dünya, Güncel

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