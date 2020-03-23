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Mısırlı General korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Mısır Ordusu komutanlarından General Khaled Shaltout, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

23.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:00
Mısırlı General korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mısır Ordusu komutanlarından General Khaled Shaltout, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Tüm dünyada korona virüs hızla yayılmaya devam ederken, Mısır Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ordu komutanlarından General Khaled Shaltout'un korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi. Ordu yetkilileri, açıklamada korona virüse karşı başlatılan çalışmalar sırasında Shaltout'un virüse yakalandığı aktardı.
Mısır'da toplam korona virüs vakası 327'ye, hayatını kaybedenler ise 33'e yükseldi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Ordu, Güncel

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