Mısırlı kadın muhabir canlı yayında haber okurken yaptığı hata ile ülke gündemine oturdu

Mısır'da 'Extra News' spikerinin, askeri darbeyle indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat haberini verirken yaptığı hata ülke gündemine otururken sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar listesine girdi.

ALAY KONUSU OLDU

Cumhurbaşkanı Aldelfettah Sisi'yi destekleyen haber kanalı 'Extra News' spikeri Neha Derviş, Muhammed Mursi'nin ölüm haberini anlattığı duyurunun sonunda, "Bu mesaj Samsung cihazından gönderildi" dedi. Samsung marka telefondan gönderilen e-postanın sonunda yer alan ifadeyi okuduğu anlaşılan Derviş, ülkede alay konusu haline geldi.

DALGINLIĞI BAŞINA İŞ AÇTI

Neha Derviş, Muhammed Mursi'nin haberini şu sözlerle okudu: "Mursi, Kasım 2017'den bu yana tıbbi gözetim altında bulunuyordu. Kendisine düzenli olarak tıbbi müdahalede bulunuluyordu. Bütün tıbbi dokümanlar, talepte bulunan yetkililerle paylaşılacaktır. Samsung cihazla gönderildi."

MAHKEME SALONUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yapılan darbeden sonra Mısır zindanlarına atılan Muhammed Mursi, 17 Haziran'da mahkeme salonunda hayatını kaybetti.