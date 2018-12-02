Mısırlı Kadın Oyuncu Rania Yusuf'a, Transparan Kıyafet Giydiği İçin Dava Açıldı

Mısırlı kadın sinema sanatçısı Rania Yusuf'a, 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kahire Film Festivali'nin kapanışında, vücut hatlarını ve bacaklarının bütününü gösteren transparan kıyafetlerle katılığı iddiasıyla dava açıldı.

"DAVRANIŞI MISIRLI KADINLARIN ADINI LEKELEDİ"

Dava, bir grup avukatın "Rania Yusuf'un davranışı hukukun alenen ihlali, Mısır halkını küçümseme ve Mısırlı kadınların adını lekeleme" şikayeti üzerine başlatıldı. Şikayet başvurusunun ardından harekete geçen Mısır Başsavcılığı, kadın oyuncunun 12 Ocak'ta hakim karşısına çıkarılmasına karar verdi.

AHLAKSIZLIK VE FESAT ÇIKARMAKLA SUÇLANIYOR

Rania Yusuf'a "ahlaksızlık, fesat çıkarma, müstehcen davranışlarda bulunma ve toplumda kötülüğü yayma" suçlamaları yöneltiliyor. Müştekiler 30 yaşındaki kadın sanatçı Rania Yusuf'a yöneltilen suçlamaların Mısır 'Fuhuşla Mücadele Kanunu' hükmünce yargılanmasını talep etti. Kadın oyuncu hakkındaki suçlamalar mahkemece kabul edilirse 5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

SORUŞTURMA AÇILACAK

Öte yandan aktris Yusuf'un kıyafet tercihi Mısır Profesyonel Meslekler Sendikası'nı da harekete geçirdi. Sendikadan yapılan açıklamada, Kahire Film Festivali'ne iştirak eden misafirlerden bazılarının 'uygunsuz kıyafetlerinin' ve 'teşhirinin' endişe kaynağı olduğu dile getirildi.

"TARZI ARAP KÜLTÜRÜNDEN UZAK"

Birçoklarına göre aktristin tarzının Arap kültüründen uzak ve adeta şoke edici olduğu belirtilen açıklamada ayrıca, "Festivalin bazı misafirlerinin dış görünüşü toplum gelenekleri, değerleri ve ahlaki yapısı ile bağdaşmamaktadır. Festivalin rolüne ve üyelerinin davranışından sorumlu olan sendikamıza da zarar vermiştir." ifadeleri yer aldı. Mısır Profesyonel Meslekler Sendikası, Rania Yusuf'un söz konusu davranışıyla ilgili soruşturma açılacağını da bildirdi.