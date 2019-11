Mısırlı modacı tesettür giyimde Türk-Mısır tarzını birleştiriyor

Türk asıllı Mısırlı ünlü modacı Ceylan Atıf, başörtüsünde Mısır'daki giyim tarzı ve Türkiye stilini birleştirerek yeni modeller ortaya koyuyor.Kökenlerinin Orta Asya'ya dayandığını söyleyen Mısırlı modacı Ceylan Atıf, giyimde Türk-Mısır tarzını buluşturma çabalarını AA muhabirine anlattı.Atıf, daha çok tesettür üzerine çalışmayı tercih ettiğini, başörtülü kadınlar için yeni ve uygun modeller geliştirmeye çalıştığını dile getirdi.Türkiye'de tesettür giyimde genellikle paltonun kullanıldığını, Mısır'da ise parçalı kıyafetlerin giyildiğini söyleyen Atıf, Mısır'da başörtüsü bağlama stilinin de Türkiye'den farklı olduğunu belirtti.Atıf, "Tesettür giyimin geliştirilmesi alanında ciddi bir açık var. Rahat hareket kabiliyeti sağlayan kıyafetleri tercih ediyorum. Çok parçalı Mısır giyimi ile Türk tarzı paltonun birleşiminden yeni bir stil ortaya çıkardık. Geliştirdiğimiz Türk-Mısır karışımı modellere ilgi her geçen gün artıyor." diye konuştu.Tesettürde daha çok serbest giyimi tercih ettiklerini aktaran Atıf, "Çalışan başörtülü hanımlar için iş yerinde de giyilebilen modeller de rağbet görüyor." dedi.Tesettürde de çok fazla alternatif varTesettürlü kadının illa tek parça elbise ile dışarı çıkması gerekmediğine, daha az para harcayarak daha şık giyinilebileceğine dikkati çeken Atıf, şöyle devam etti:"Başörtülü hanımlar aslında çok fazla giyim alternatiflerinin olduğunu hatırlatmak isterim. Yarın ne giyeceğim diye fazla düşünmeye gerek yok, hanımlar biraz yaratıcı bir düşünceyle her gün kendilerine yakışan giyim tarzları geliştirebilirler."Ceylan Atıf, her mevsim yeni modeller geliştirdiklerini, pardösü kullanan kadınların altına giyecekleri kıyafetleri ve renkleri de özenle seçtiklerini belirtti."Benim başörtülü hanımlar için geliştirdiğim modelleri başı açık hanımlar da rahat bir şekilde giyebilir. Çünkü çok parçalı ve çok kullanışlı bir tarz elde ettik." diyen Atıf, takılar ve diğer aksesuarlarda sade ürünler tercih ettiğini aktardı.- "Türkiye'yi çok seviyorum"Mısırlı modacı Atıf, en son eylül ayında İstanbul 'a gittiğini belirterek, aslında Türk-Mısır tarzını birleştirme fikrinin de bu ziyaretlerde ortaya çıktığını söyledi.Atıf, Mısır'da büyük ilgi gören bu yeni tarzı Türkiye'de de anlatmayı ve Türkiye'de modanın merkezi İstanbul'a taşımayı planladıklarını ifade etti.Türkçe öğrenmek için Kahire Yunus Emre Enstitüsünde kurslara gittiğini söyleyen Mısırlı modacı, Ceylan adından da anlaşılacağı gibi Türk asıllı olduklarını dile getirdi.Ceylan Atıf, Türkçe ifadelerle, "Biz aslen Türk'üz, Türkiye'yi çok seviyorum, İstanbul'u özlüyorum. Geliştirdiğim stili Türkiye'ye de taşımak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.