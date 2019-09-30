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Mısırlı muhalif ala abdulfettah hakkında tutuklama kararı

Mısırlı muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah ile avukatı Muhammed el-Bakir hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

30.09.2019 11:03Mısırlı muhalif ala abdulfettah hakkında tutuklama kararı
–Mısırlı muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah ile avukatı Muhammed el-Bakir hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden biri olan Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi Muna Seif sosyal medya hesabı üzerinden, başsavcılığın dün adli kontrol için gittiği polis merkezinde gözaltına alınan abisi ve avukatı hakkında yeni bir davadan 15 gün tutuklama kararı çıkardığını açıkladı.
Muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından 5 yıl adli kontrol şartıyla Mart ayında tahliye edilmişti.


- Mısır

Dünya

Kaynak: DHA

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