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Mısırlı ünlü dil bilimci Mahmud Hicazi vefat etti

Mısır ve Arap dünyasının önde gelen dil bilimcilerinden Mahmud Fehmi Hicazi (79) Mısır'ın başkenti Kahire'de hayatını kaybetti.

11.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:58Mısırlı ünlü dil bilimci Mahmud Hicazi vefat etti
Mısır ve Arap dünyasının önde gelen dil bilimcilerinden Mahmud Fehmi Hicazi (79) Mısır'ın başkenti 'de hayatını kaybetti.
Başkent Kahire'deki Mısır Arap Dili Kurumunun resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, dil bilimci Mahmud Hicazi'nin bugün rahatsızlanarak hayatını kaybettiği belirtildi.
Edebiyat Fakültesi Arap Dili Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders verdiği Kahire Üniversitesi Rektörlüğü de Hicazi'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "Nesiller boyu entelektüeller yetiştiren bir hocaydı. Arap kütüphanesi ve kültür hafızasına kalıcı bir miras bıraktı." ifadelerine yer verildi.
- Mahmud Fehmi Hicazi kimdir?
Mısır'ın Mansura kentinde 1940 yılında dünyaya gelen Mahmud Fehmi Hicazi, Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Arap dili profesörüydü.
Mısır Bilim Kurulu ve Mısır Arap Dili Kurumu üyesi olan Hicazi, Kazakistan'ın Almatı kentindeki Nur-Mübarek Mısır Üniversitesi'nin kurucusudur. Bir dönem Mısır Kitabevi ve Milli Arşivi'nin başkanlığını da yapan Hicazi, ayrıca Şam Arap Dili Kurumu ve Mısır Yazarlar Birliği üyesiydi.
Mısır kültürünün ve modern Arap dili çalışmalarının öncülerinden biri olarak bilinen Hicazi, Arap dili öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve Arapçanın modern çağın gereksinimlerini karşılayabilmesi konusunda büyük çaba sarf etti.
Hicazi, Arap diline yabancı kelimelerin alınması ve halk lehçelerinin fasih Arapçanın yerine geçirilmesi çabaları ve çağrılarına karşı çıkan dil bilimcilerin başında geliyordu.
Fasih Arapçanın korunması için birçok Arap ve İslam ülkesinde bilimsel kurulların oluşturulması, eğitim kurumlarının açılması ve geliştirilmesine katkıda bulunan Hicazi, Arap dil bilimine kaynak olarak kabul edilen 12 eser kazandırmış ve yüzlerce bilimsel makale kaleme almıştı.
Yüksek lisans ve doktorasını Almanya'da, Almanca ve İbranice üzerine yapan Hicazi'nin Arapça-Almanca sözlüğü de bulunuyor.

Kahire Üniversitesi, Kahire, Güncel

Kaynak: AA

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