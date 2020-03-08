- Mısırlılar, Suudi Arabistan'ın kararı üzerine korona testi için laboratuvarlara akın etti
- Mısırlılar, Suudi Arabistan'ın kararı üzerine korona testi için laboratuvarlara akın etti Mısır'ın başkenti Kahire'de, Suudi Arabistan'ın ülkeye geleceklerin seyahat etmeden 24 saat önce korona virüsü testi yaptırması kararının ardından yüzlerce kişi laboratuvarlara akın etti.
08.03.2020 14:38
- Mısırlılar, Suudi Arabistan'ın kararı üzerine korona testi için laboratuvarlara akın etti
KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire 'de, Suudi Arabistan'ın ülkeye geleceklerin seyahat etmeden 24 saat önce korona virüsü testi yaptırması kararının ardından yüzlerce kişi laboratuvarlara akın etti. Suudi Arabistan, korona virüsünün sıçradığı ülkelerin vatandaşlarından Suudi Arabistan'a seyahat etmeden 24 saat önce korona virüsü testi yaptırmasını istemişti. Suudi Arabistan'ın kararının ardından yüzlerce Mısırlı, ülkeye seyahat edebilmek için korona virüsü testi yaptırmak üzere başkent Kahire'deki Sağlık Bakanlığının merkezi laboratuvarlarına akın etti.Mısır'da şuana kadar 48 korona vakası, Suudi Arabistan'da ise 11 vaka tespit edildi.
KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire 'de, Suudi Arabistan'ın ülkeye geleceklerin seyahat etmeden 24 saat önce korona virüsü testi yaptırması kararının ardından yüzlerce kişi laboratuvarlara akın etti. Suudi Arabistan, korona virüsünün sıçradığı ülkelerin vatandaşlarından Suudi Arabistan'a seyahat etmeden 24 saat önce korona virüsü testi yaptırmasını istemişti. Suudi Arabistan'ın kararının ardından yüzlerce Mısırlı, ülkeye seyahat edebilmek için korona virüsü testi yaptırmak üzere başkent Kahire'deki Sağlık Bakanlığının merkezi laboratuvarlarına akın etti.Mısır'da şuana kadar 48 korona vakası, Suudi Arabistan'da ise 11 vaka tespit edildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Mısırlılar, Suudi Arabistan'ın kararı üzerine korona testi için laboratuvarlara akın etti
Etiketler : Suudi Arabistan, Kahire, Güncel
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