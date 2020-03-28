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Misket büyüklüğündeki dolu meyve bahçelerini vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

28.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:03
Misket büyüklüğündeki dolu meyve bahçelerini vurdu

Mersin 'in Erdemli ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış dolayısıyla filizlenme dönemindeki limon bahçeleri ile çiçeklenme dönemindeki meyve ağaçlarında hasar oluştu.


İlçeye bağlı Kösbucağı Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından aralıklarla yaklaşık 20 dakika dolu yağışı etkili oldu. Yer yer misket büyüklüğündeki dolu özellikle filizlenme dönemindeki limon ağaçları başta olmak üzere narenciye ürünleri, çiçek dönemindeki şeftali, erik ve kayısı ağaçlarına zarar verdi.


Mahallede üreticilik yapan Hüseyin Gül, "20 dakika kadar dolu yağışı oldu. Limon bahçelerimize açılma ve çiçeklenme döneminde zarar verdi. Yine çiçeklenmekte olan şeftali ağaçlarımıza, erik ağaçlarımız, olgunlaşmakta olan yenidünya bahçelerimize büyük zarar verdi" dedi.


Yağışla birlikte dolunun etkili olduğunu ifade eden Oğuzhan Günar ise, dolu tanelerinin bilye büyüklüğünde olduğunu, etkilenmemesi için aracını depoya çektiğini anlattı. Günar, "Yağıştan limon ağaçları zarar gördü. Dolu filizleri kopartıp yere indirdi. Meyve bahçeleri zarar gördü" diye konuştu.


Bölgede aralıklarla sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Dolu Yağışı, Erdemli, Mersin, Güncel

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