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Misket oynayan çocukların kavgasında kan döküldü

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde misket oynayan çocuklar arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

06.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:45
Misket oynayan çocukların kavgasında kan döküldü
Erzurum 'un Karaçoban ilçesinde misket oynayan çocuklar arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Karaçoban ilçesi Kırımkaya Mahallesi'nde iki çocuk misket oynarken aralarında kavga çıktı. 16 yaşındaki çocuk, köylerde samanları ve otları toplamakta kullanılan dirgeni 14 yaşındaki B.O.'ya doğru fırlattı. Dirgen, kaçmak isterken ayağı takılan B.O.'nun sırtına ve boynuna saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları B.O.'yu Karaçoban Devlet Hastanesine kaldırdı. B.O. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaçoban, Erzurum, kavga, Güncel
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