Misli.com, basketbol liginin isim hakkına talip oldu

Basketbol Milli Takımları ile Total Oil Türkiye sponsorluk anlaşması imzaladı

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK İSTANBUL,

Basketbol Milli Takımları ile Türkiye'nin lider akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye güçlerini birleştirdi.

Türkiye'nin lider akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye, Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzaladığı anlaşma ile Basketbol Milli Takımları'nın ana sponsoru oldu. İmza töreni, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Total Oil Türkiye ve Demirören Grubu Şirketleri Yöneticileri, Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcileri, spor camiası ve basın mensuplarının katılımıyla, Ortaköy Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise konuşmasında Bu iş birliği bizim için çok değerli ve anlamlı. Çünkü Milli Takımlarımız tüm Türkiye için gurur kaynağı. Bugün, Total Oil Türkiye markamızla Türkiye'nin gururu Basketbol Milli Takımlarımızın ana sponsoru olduk. Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptığımız bu anlaşma ile ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, bizlere büyük başarılar yaşatan Basketbol Milli Takımlarımızı destekliyor olmaktan dolayı mutluyuz. Türk basketbolu, her geçen gün çok daha iyi noktalara geliyor. Genç nesillerin bu spora ilgisini artırmak ve gelişen basketbolu destekliyor olmak bize kıvanç veriyor. Bu vesile ile Basketbol Federasyonu Başkanımız Hidayet Türkoğlu'na, onun nezdinde tüm Basketbol Federasyonu'na ve sporcularımıza, ülkemize ve milletimize yaptığınız katkılar için teşekkür ediyorum. Hepimizin övünç kaynağı olan basketbolcularımıza önümüzdeki müsabakalarında başarılar diliyorum diye konuştu.

Geçen yıl yaşamını yitiren Erdoğan Demirören'in gerçek bir spor adamı olduğunu hatırlatan Yıldırım Demirören; Bir kurumun vizyonunu, kurumun kurucu liderlerinin gösterdiği hedefler belirler. Tüm başarılara; kurucumuz, ebedi başkanımız Sayın Erdoğan Demirören'in vizyonu ve ilkeleri ile ulaştık. Yürüdüğümüz bu yolda hep ileri baktık ve ebedi, Onursal Başkanımız Sayın Erdoğan Demirören'in 'Cesaret önemlidir, başarılı insan cesur insandır' sözünün önümüzde açtığı yolda daima yeniliklerin takipçisi olduk. Sporla dolu bu anlamlı günde, sporu çok seven, gerçek bir spor adamı olan, Türk sporuna, futbola, voleybola, basketbola büyük katıkılar sağlayan Sayın Erdoğan Demirören'i bu vesile ile saygı ve rahmetle anıyorum ifadelerini kullandı.

Yıldırım Demiören basketbola desteklerinin bununla sınırlı kalmayacağını ve Demirören Holding bünyesindeki misli.com olarak basketbol liginin isim hakkını istediklerini şu sözlerle dile getirdi

Konuşmamı bitirmeden önce değerli başkanımdan bir ricam daha var. Biraz önce kendisiyle aşağıda da konuştuk. Basketbol liginin isim hakkını da istiyoruz Misli.com olarak. Aramızda ufak bir şey kaldı başkan. Ama ben bugün bu müjdeyi veriyorum. Aşağı yukarı anlaştık. Akşam beni aradığında inşallah el sıkışacağız kendisiyle. Tekrar hepinize hoşgeldiniz diyorum ve bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.

İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'de basketbol ailesi olarak büyük, güçlü ve başarılı bir aileyiz. Mutluluğumuz birbirimize olan inancımızdan kaynaklanıyor. Sporcularımız, kulüplerimiz, sponsorlarımız, idarecilerimiz ve basın mensubu arkadaşlarımızla ortak hedef ve arzularımız var. Bu hedeflere ulaşmak için yine ortak bir çalışma hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu anlamda basketbol ailemizin yeni üyesi Total İstasyonları ve Demirören Holding, yürüdüğümüz bu şanlı yolda gücümüze güç katacaktır. Başta Rahmetli büyüğümüz Erdoğan Demirören, ardından abim ve başkanım Sayın Yıldırım Demirören, çalışmaları ile yıllardır Türk sporuna değerli katkılarda bulunmuş ve en önemli sorumlulukların altından başarı ile kalkmıştır. Bu nedenle Demirören Ailesi'nin Total İstasyonları ile toplumumuzun buluşma noktası olarak basketbolu seçmiş olmaları benim için herhangi bir sponsorluktan çok daha fazla değerlidir dedi.

2021 yılı sonuna kadar devam edecek anlaşma kapsamında Total Oil Türkiye, Basketbol Milli Takımlarını 3 yıl boyunca destekleyecek. Milli Takım formalarının sırtında Total ve Demirören logoları yer alacak.

3 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza atan taraflar basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören törenden sonra da açıklamalarda bulundu.

Yıldırım Demirören'in ve ailesinin desteğinin, Türk sporunun en büyük kazançlarından olduğunu ifade eden Hidayet Türkoğlu, Öncelikle bu tip değerli anlaşmaları basketbola kazandırdığımızdan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Bugün de ülke anlamında Türk sporuna bence her branşta katkı sağlayan çok değerli büyüğümüz Erdoğan amcamızı rahmetle anmak istiyorum. Onun başlattığı Türk sporuna olan desteği şu an sevdiğim saydığım sayın başkanımın ve ailesinin yürütmesi Türk sporunun en büyük kazançlarından bir tanesidir. Bu anlamda tekrar sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyoruz. Bugün diğer değerli ortaklarımızın yanında böyle güçlü bir ortağı da bünyemizde bulundurduğumuz için başta değerli büyüğüm sayın başkana tüm federasyon ve milli takım adına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah güzel iş birlikleri yaparız ve iki tarafın da mutlu olacağı bir 3 yıl geçiririz. İnşallah iki taraf için de çok değerli bir süreç olacaktır şeklinde konuştu.

Bu işbirliğinin yeterli olmadığını ve yeni projelerle tekrar basketbolun içinde olmak istediklerini vurgulayan Yıldırım Demirören ise, Sayın başkanın da dediği gibi Demirören ailesi ve Demirören Holding olarak Türk sporuna her branşta destek vermeyi bir vazife gibi gören aile yapısı içindeyiz. Bugün de çok değerli basketbol federasyonumuzla ve basketbol milli takımımızla sponsorluk imzaladık. Tabi burada en büyük katkı Hidayet başkanın. Onun liderliğindeki basketbolumuzun çok daha ileriye gideceğine inancımız sonsuz olduğundan dolayı bu işe gönülden girdik. Ben hem kendisine hem de federasyon çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah sayın başkanın dediği gibi 3 senelik güzel bir beraberlik olur. Ancak bu yeterli değil bundan başka isteklerimiz de var, inşallah tekrar basketbolun içinde olacağız ifadelerini kullanarak misli.com'un basketbol lginin isim hakkına talip olduğunu bir kez daha dile getirdi.