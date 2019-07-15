15.07.2019 12:00
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Miss Mediterranean 2019 Kraliçesi Açelya Yalçınkaya oldu

Miss Mediterranean 2019 Kraliçesi Açelya Yalçınkaya oldu

Bu yıl 20.'si düzenlenen Miss Mediterranean 2019 Kraliçesi Açelya Yalçınkaya oldu.

Bu yıl 20.'si düzenlenen Miss Mediterranean 2019 Kraliçesi Açelya Yalçınkaya oldu.

12 gün süren kampın ardından podyuma çıkan 12 finalist sahnede yaptıkları koreografi ve danslarla büyük beğeni topladı. Birbirinden seçkin jüri üyeleri arasında ünlü manken Tuğçe Aral' da yer aldı.Ünlü manken Tuğçe Aral yeni çıkardığı single albümüyle gecede mini bir konser verdi.

Yarışmada dereceye giren güzeller ve isimleri şöyle:

"Açelya Yalçınkaya (Miss Mediterranean 2019 ( Kraliçe), Nurşah Aşan (2.Miss Mediterranean 2019),Mihriban Büyükkınıklı (3.Miss Mediterranean 2019), Eylül Yılmaz (Miss Güldeniz Odabaş 2019), Ayşe Tülüce (Miss Kemer 2019), Dilara Zengin (Miss Transatlantik 2019), Esra Dirlik (Miss Koza 2019), Alkım Koçak (Miss Press 2019 & Miss Internet 2019)". - ANTALYA
Kaynak: İHA
tuğçe aral, Manken, Magazin

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