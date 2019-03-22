Miss Moskova Güzellik Yarışmasında Birinci Seçilen Güzelin Tacı Elinden Alındı

Miss Moskova'da yarışma tarihinde ilk kez bir güzelin tacı geri alındı.Yarışma kurulu, sözleşme kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2018 güzeli Alesya Semerenko'nun unvanını geri çekme kararı aldı. Tacı alınan güzeli Instagram paylaşımları yaktı.

TACI ELİNDEN ALINDI

Yarışmanın Instagram hesabından yapılan duyuruya göre, 2018 güzeli Alesya Semerenko, tacını ikinci güzel Kseniya Palenova'ya vermek zorunda kaldı. Yarışmanın organizatörü Tatyana Andreyeva-Falk'a göre, Semerenko'nun yıl içinde hayır etkinliklerine katılması gerekiyordu, ancak bu kuralı yerine getirmedi.

"HİÇBİR ETKİNLİĞE KATILMADI, INSTAGRAM'I AKTİF KULLANIYOR"

Komsomolskaya Pravda'ya konuşan Andreyevna-Falk, "Yarışmanın bitmesinin ardından geçen üç aydır hiçbir etkinliğe katılmadı, ona ulaşamıyoruz da. Ulaştığımızda da hasta olduğunu, iyi hissetmediğini söylüyor. Ancak Instagram'da aktif bir yaşam sürüyor" dedi.

"TACIN DURUMU İŞLER ACISI"

Falk "Bu kadar kayıtsızlıkla daha fazla bir şey yapılamaz. Tacı ondan zor aldık. Ayrıca taç, içler acısı durumdaydı. Kırmış, tamir gerekiyor. Bu değerli bir taç, gümüş ve altın kaplamalı, yarı değerli taşlarla süslü" dedi.

İşte Alesya Semerenko'nun tacının alınmasına gerekçe gösterilen Instagram paylaşımlarından bazıları...