Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu kimdir?

Miss Turkey 2019 birincisi seçilen Simay Rasimoğlu hakkında Simay Rasimoğlu kimdir, Simay Rasimoğlu kaç yaşında ve Simay Rasimoğlu ne iş yapıyor gibi sorular akıllara geldi. İşte Simay Rasimoğlu hakkında merak edilen sorular ve cevapları…

MİSS TURKEY 2019 BİRİNCİSİ SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 finalinde 1 numaradan yarıştı. 1.88 boyunda olan 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunudur.

MİSS TURKEY 2019 BİRİNCİSİ SİMAY RASİMOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu 22 yaşındadır.

MİSS TURKEY 2019 BİRİNCİSİ SİMAY RASİMOĞLU BOYU KAÇ CM?

Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu boyu 1.88 metredir.

MİSS TURKEY 2019 BİRİNCİSİ SİMAY RASİMOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunudur.

Simay Rasimoğlu

MİSS TURKEY 2019 İKİNCİSİ KİM OLDU?

Bilgi Nur Aydoğmuş

Boy: 1.80

Yaş: 23

I·stanbul Üni·versi·tesi· Hukuk Fakültesi· Hukuk Bölümü Mezunu

Bilgi Nur Aydoğmuş

MİSS TURKEY 2019 ÜÇÜNCÜSÜ KİM OLDU?

Büşra Turan

Boy: 1.85

Yaş: 20

I·stanbul Aydın Üni·versi·tesi· Güzel Sanatlar Fakültesi· Moda Ve Teksti·l Tasarımı 3. sınıf öğrenci·si·