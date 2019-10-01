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Miss Turkey 2019 ne zaman, hangi kanalda? İşte Miss Turkey 2019 finalistleri

Miss Turkey 2019 yarışması heyecanla bekleniyor. Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilecek olan Miss Turkey 2019 yarışmasında son 20 finalist geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Peki, Miss Turkey 2019 ne zaman, hangi kanalda?

01.10.2019 13:58Miss Turkey 2019 ne zaman, hangi kanalda? İşte Miss Turkey 2019 finalistleri

Miss Turkey 2019 finali için nefesler tutuldu. Heyecanla beklenen yarışmada finale kalan 20 güzel, Miss Turkey 2019 birincisi olmak için yarışacak. Yarışma, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Finale kalan 20 Miss Turkey 2019 finalistleri listesi haberimizde. Peki, Miss Turkey 2019 ne zaman, hangi kanalda?

MISS TURKEY 2019 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://www.missturkey.com.trve @hadioyna 'dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30'da yayınlanacak.

MISS TURKEY 2019 FİNALİSTLERİ

1- Simay Rasimoğlu

2- Bilgi Nur Aydoğmuş

3- Melike Kanbur

4- Hüray Ertürk

5- Dilara Özdemir

6- İdil Doğa Oral

7- Selin Karaarslan

8- Ada Demirelli

9- Reyhan Kasapoğlu

10- Aleyna Yavaş

11- Nazlı Can Çetin

12- Zübeyde Lokmanoğlu

13- Elif Yahyaoğlu

14- Sandra Deniz Karslı

15- Tiffany İnci Kurak

16- Nursena Özcanlı

17- Ece Demiralp

18- Pelin Kahraman

19- Büşra Turan

20- Naz Özdeğirmenci

Miss Turkey 2019Miss Turkey 2019'un 20 finalisti açıklandı


Grand Pera Emek Sahnesi, Gündem, Magazin, Güncel

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