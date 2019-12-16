Miss World 2019 birincisi Toni Ann Singh kimdir? Toni Ann Singh kaç yaşında?

Jamaikalı güzel Toni-Ann Singh, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Miss World 2019 birincisi birincisi oldu. Bu gelişme sonrası "Dünyanın en güzel kadını" unvanına sahip olan Toni-Ann Singh kaç yaşında, Toni-Ann Singh kimdir gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.Toni-Ann Singh kaç yaşında? Miss World 2019 birincisi Toni-Ann Singh kimdir?

MİSS WORLD 2019 BİRİNCİSİ TONİ-ANN SİNGH KİMDİR?

Toni-Ann Singh 69. Dünya Bayan Güzellik Yarışması birincisidir ve bu başarısı ile Jamaika'dan Miss Word'u Dünya'yı kazanan dördüncü kadın oldu. Toni-Ann Singh Miss daha önce de Miss Jamaica World 2019 birinciliği vardı.

2019 yılında Miss Jamaica World 2019 yarışmasında yarıştı. Daha sonra Singh'e, 2019'da Miss World'de Jamaika'yı temsil etme hakkı verildi.

23 yaşındaki güzel, Jamaika'da doğdu ve tıp okumayı ve doktor olmayı planlıyor.

Toni-Ann Singh

MİSS WORLD 2019 BİRİNCİSİ TONİ-ANN SİNGH KAÇ YAŞINDA?

Miss World 2019 birincisi Toni-Ann Singh 1996 doğumludur ve 23 yaşındadır.

MİSS WORLD 2019 BİRİNCİSİ TONİ-ANN BOYU VE DİĞER ÖLÇÜLERİ

Boyu: 1.67 m

Göz rengi: Kahverengi