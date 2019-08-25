Mission: Impossible 7 Filmi

Görevimiz Tehlike serisinin 7. devam halkası olan Mission: Impossible 7, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediniyor. Tom Cruise’un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği aksiyon türündeki film
de, Rebecca Ferguson üçüncü kez Ilsa Faust karakterini canlandırırken, kadroda Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise serinin beşinci devam halkasından itibaren yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie üstleniyor.Yönetmen:
Christopher McQuarrieSenaryo:
Christopher McQuarrieOyuncular:
Tom Cruise, Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Rebecca FergusonFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Mission: Impossible 7Yapımcı Firma:
Paramount PicturesYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
23.07.2021Mission: Impossible 7 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.