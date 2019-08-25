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Mission: Impossible 7 Filmi

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25.08.2019 02:53 Mission: Impossible 7 Filmi
Görevimiz Tehlike serisinin 7. devam halkası olan Mission: Impossible 7, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediniyor. Tom Cruise’un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği aksiyon türündeki filmde, Rebecca Ferguson üçüncü kez Ilsa Faust karakterini canlandırırken, kadroda Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise serinin beşinci devam halkasından itibaren yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie üstleniyor.


Yönetmen: Christopher McQuarrie
Senaryo: Christopher McQuarrie
Oyuncular: Tom Cruise, Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Rebecca Ferguson
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Mission: Impossible 7
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 23.07.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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