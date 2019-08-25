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Mission: Impossible 8 Filmi

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25.08.2019 02:54 Mission: Impossible 8 Filmi
Ethan Hunt, Mission Impossible 7'nin ardından yeni maceralarla beyaz perdeye geri dönüyor. Ajan Hunt, onu ve takımını tehdit eden yeni tehlikelerle yüzleşmek zorunda.

Christopher McQuarrie tarafından yönetilen filmin kadrosunda Tom Cruise, Simon Pegg, Angela Bassett ve Vanessa Kirby yer alıyor.


Yönetmen: Christopher McQuarrie
Senaryo: Christopher McQuarrie
Oyuncular: Tom Cruise, Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Rebecca Ferguson
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Mission: Impossible 8
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 05.08.2022

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Kaynak: InterSinema.com

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