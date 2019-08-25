Mission: Impossible 8 Filmi

Ethan Hunt, Mission Impossible 7'nin ardından yeni maceralarla beyaz perdeye geri dönüyor. Ajan Hunt, onu ve takımını tehdit eden yeni tehlikelerle yüzleşmek zorunda. Christopher McQuarrie tarafından yönetilen film
in kadrosunda Tom Cruise, Simon Pegg, Angela Bassett ve Vanessa Kirby yer alıyor.Yönetmen:
Christopher McQuarrieSenaryo:
Christopher McQuarrieOyuncular:
Tom Cruise, Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Rebecca FergusonFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Mission: Impossible 8Yapımcı Firma:
Paramount PicturesYapım Yılı:
2022Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
05.08.2022Mission: Impossible 8 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.