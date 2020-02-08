Mississippi'de evde çıkan yangında anne ve 6 çocuğu öldü

ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Clinton kentinde bir evde çıkan yangında 6 çocuk ve anne hayatını kaybetti.

Clinton İtfaiye Şefi Jeff Blackledge, yangının gece 24.30'da başladığını belirtti.

Yangın sırasında evde bulunan 6 çocuk ve annenin hayatını kaybettiğini ifade eden Blackledge, yangından sadece babanın kurtulduğunu ve vücudunda oluşan yanık ile kesikler nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Çocuklar ve annenin yaşı hakkında detay verilmezken, yangının çıkma sebebine ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA