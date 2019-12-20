Haberler » Güncel » Mist Jewels Trend takı anlayışına yeni bir soluk getiriyor - Haber

Mist Jewels Trend takı anlayışına yeni bir soluk getiriyor

Ürünlerinin kalitesinden söz ettiren bir aile şirketi olan Simoro markası, pırlanta ve altın üretiminde son derece iyi ve kaliteli işler çıkarıyor.

20.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:14 Mist Jewels Trend takı anlayışına yeni bir soluk getiriyor
Ürünlerinin kalitesinden söz ettiren bir aile şirketi olan Simoro markası, pırlanta ve altın üretiminde son derece iyi ve kaliteli işler çıkarıyor. Simoro ailesi, yüksek hacimli üretim yapıp yurtdışına toptan ihracat yaparak kendini geliştirmeye devam etmekle birlikte, son zamanlarda gündemde olan trend ürünlerle kendini gösteren Mist Jewels markası ile yurt içi pazarında online-perakende sektörüne girerek başarılara imza atmaya devam etmektedir.

Lisans eğitimini İşletme bölümü üzerine tamamlayan okulları bittikten sonra kariyer rotalarını aile şirketlerinde çizmeye karar veren Canalp Karışık ve Endüstri Mühendisi Gizem Karışık kardeşler, yurt dışı ihracatında kalmayıp, yurt içi pazarına da açılmayı hedeflerine eklediler.

Kalitesinden ödün vermeyen şirket için kendilerini geliştirmeye baş koyan Gizem -Canalp Karışık kardeşler tüketiciye yüksek kaliteli gümüş ürünlerle hizmet vererek gelecekte tamamen altın kaplama ve pırlanta ile devam etmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunun dışında konsept bir mağaza açmak gibi yeni fikirlerle donanımlı olan Karışık kardeşler, hedefleri ise sürekli kendilerini daha da geliştirmek. - ERZURUM

İhracat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:52   İstanbul türkiye'de 10 yılda 35 bin göçmen kaçakçısı yakalandı - Haber
12:52   Avustralya'daki yangınlar 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti - Haber
12:52   İngiliz gezgin kadın koşarak 15 temmuz şehitler köprüsünden geçti havadan görüntülerle - Haber
12:52   Spor b.b. erzurumspor başkanı hüseyin üneş'in açıklamaları - Haber
12:47   Sultanbeyli'de mobil belediye saha ekipleri sokak sokak tüm sahada - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
20.12.2019 12:54:15