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Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma (2)

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZDin kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde misyonerlik yaptığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan öğretmen Esma B.K.'nın avukatı Can Kurtulan, iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

07.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:04 Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma (2)

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZ

Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde misyonerlik yaptığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan öğretmen Esma B.K.'nın avukatı Can Kurtulan, iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Avukat Kurtulan yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan asılsız haberler sebebiyle, müvekkilim üzerinden algı oluşturulmak istendiğini düşünmekteyiz. Müvekkilim ne misyonerlik faaliyeti yürütmektedir ne de din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatına ve içeriğine aykırı ders anlatımı yapmaktadır. Buna karşılık, basında yer alan hedef gösterici haberler sonrasında, müvekkilim sosyal medya üzerinden adeta saldırıya uğramış; söz konusu saldırılar iş ve özel hayatının ciddi anlamda zarar görmesine neden olmuştur. Yalnızca iddiadan ibaret olan haberlerde müvekkilimin açık kişi bilgilerine yer verilmesi; aynı zamanda özel hayat ve aile hayatı gizliliğinin ihlal edilmesiyle sonuçlanmış ve halihazırda devam eden bu süreç müvekkilimin huzurunu ve psikolojisini olumsuz yönde etkilemiştir. Konunun hassasiyeti ve soruşturmanın selameti bakımından şu aşamada daha fazla açıklama yapılmasına gerek olmamakla birlikte; sürecin hukuka uygun ilerlemesi ve adil bir şekilde sonuçlanması için tüm adımların takipçisi olunacaktır."



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Kaynak: DHA

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