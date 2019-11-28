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MİT'den PKK'nın yönetim kadrosuna darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın üst yönetimine darbe vurmayı sürdürüyor.

28.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:56MİT'den PKK'nın yönetim kadrosuna darbe
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın üst yönetimine darbe vurmayı sürdürüyor. Operasyonla PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten örgütün üst kademelerinde bulunan kadın örgüt mensubu 'Medya Agit' kod adlı 'Beraat Afşin' isimli terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in düzenlediği operasyonla PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten örgütün üst kademelerinde yer alan terörist 'Medya Agit' kod adlı 'Beraat Afşin' etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategoride aranıyordu

19 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Afşin'in kırmızı kategoride arandığı bilgisine ulaşıldı. Medya Agit kod adlı terörist Afşin'in, PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katıldığı öğrenildi. 2010'da Kandil'de ve 2014'te ise Mahmur sözde Cephe Komutanlığı'nda görevlendirilen Medya Agit kod adlı teröristin son olarak PKK/KCK'nın sözde Sincar Eyaleti YJA-STAR (PKK'nın Silahlı Kadın Yapılanması) ve YJŞ (PKK'nın Sincar Silahlı Kadın Yapılanması) sözde askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. - ANKARA

Sincar Dağı, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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