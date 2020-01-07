Haberler » 3. Sayfa » MİT'e yönelik FETÖ operasyonunda 20 gözaltı kararı - Haberler

MİT'e yönelik FETÖ operasyonunda 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

07.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:07 MİT'e yönelik FETÖ operasyonunda 20 gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar 5 şüpheli yakalanmıştır, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılmaktadır" denildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:08   TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ - Kaval ustası Yaşar Güç baba mesleğini geleceğe taşıyor - Haberler
11:07   Fırtına stadının reklam panosunu uçurdu - Haberler
11:05   ABD'nin İran'a karşı Hint Okyanusu'na nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi - Haberler
11:03   Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
11:00   Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor - Haberler
10:36   Almanya askerlerini kaydırıyor! İran ile kriz yaşayan ABD, Irak'ta yalnızlaşıyor - Haberler
10:03   Kasım Süleymani suikastının perde arkasındaki ismin Pompeo olduğu açıklandı - Haberler
09:48   Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı - Haberler
09:44   Üzerilerine düşen çatıdan son anda kurtuldular! O anlar kamerada - Haberler
7.01.2020 11:15:52