Haberler » Güncel » MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor - Haber

MİT'in yeni binası "KALE" yarın hizmete açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" yarın hizmete açılıyor.

05.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:52 MİT'in yeni binası
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" yarın hizmete açılıyor.
Alınan bilgiye göre, 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı yarın yapılacak.
"KALE"nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Temmuz ayında Etimesgut'ta yapımı tamamlanan yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Erdoğan, 1,5 saati aşan ziyaretinde, son teknoloji kullanılarak inşa edilen binanın teknik donanımı ile ilgili bilgi almıştı.
İlk bina Hacı Bayram'da
TBMM'de 1965'te kabul edilen 644 sayılı Kanun'la, devletin milli güvenlik politikasının hazırlanmasına ilişkin her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla oluşturulan Milli İstihbarat Teşkilatının ilk binası Hacı Bayram Camisi bölgesinde yer alıyordu. Yıllar içinde farklı nedenlerle pek çok kez yer değiştiren MİT, Gençlik Parkı'nın karşısındaki Vakıflar Binası'na, ardından 1970'li yıllarda Yenimahalle'deki adresine taşınmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram, Etimesgut, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:22   Dili sürçen Netanyahu "İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz" dedi - Haber
16:22   Konya'da köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası uygulandı - Haber
16:22   AK Parti Siirt Milletvekili Ören gazetecilerle buluştu - Haber
16:20   Ordulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulundu - Haber
16:20   Belediye başkan yardımcısı engelli öğrenciyi kendi aracıyla okula götürüyor - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
13:21   Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
5.01.2020 16:22:48