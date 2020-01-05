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MİT'in yeni binası yarın hizmete açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Etimesgut ilçesine inşa edilen yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor.

05.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:15 MİT'in yeni binası yarın hizmete açılıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın ilçesine inşa edilen yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor.
Edinilen bilgilere göre, 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen, etrafında başka bir yapı bulunmayan 'KALE' yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili. Dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni binanın açılışı yarın açılışı gerçekleştirilecek.
Türkiye Cumhuriyetinin ilk istihbarat kuruluşu olan Milli Emniyet Hizmeti Riyaset (M.E.H./M.A.H) Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Ocak 1926 tarihinde kurulmuştu. MİT Başkanlığının yeni binası da 6 Ocak tarihinde açılacak.
(Mehmet Kalay/İHA)

Etimesgut, Güncel

Kaynak: İHA

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