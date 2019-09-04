Haberler» 3. Sayfa» Haber

MİT-Jandarma ortak operasyonuyla Gri Liste'deki terörist öldürüldü

Jandarma ortak operasyonuyla Gri Liste'deki terörist öldürüldü Bingöl'de 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildiBİNGÖL - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla Gri Liste'de yer alan terörist Harun Başlık öldürüldü.

04.09.2019 22:31
MİT- Jandarma ortak operasyonuyla Gri Liste'deki terörist öldürüldü
Bingöl'de 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
BİNGÖL - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla Gri Liste'de yer alan terörist Harun Başlık öldürüldü.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlardan 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Kızılagaç Gücü sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
MİT-Jandarma ortak operasyonuyla Gri Liste'deki terörist öldürüldü

Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:39   Oğlunun 10 ay önce dağa götürüldüğünü iddia eden anne: "Ben kimsenin lafı ile burada oturmuyorum,...
00:37   Gençlere hesap açtırıp vatandaşları 5 milyon lira dolandıran çete çökertildi
00:31   İzmir'de cinayet zanlılarının evi kundaklandı
00:31   Kuşadası Körfezi'nde 31'i çocuk 83 düzensiz göçmen yakalandı
00:26   Çocuklarına içki içiren anne ve baba Uşak'ta gözaltına alındı
00:26   Çocuklarına içki içiren sorumsuz anne ve baba, Uşak'ta gözaltına alındı!
23:46   Stadın aydınlatma direğinde intihar girişimi