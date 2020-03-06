MİT mensubunun ifşa edilmesi soruşturması

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Pehlivan'ın işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Pehlivan'ın 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi doğrultusunda tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma çerçevesinde, Odatv haber
müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç da tutuklanmıştı.