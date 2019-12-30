MIT'nin kurduğu eğitim ağında ilk Türk üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi, Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) kurmuş olduğu ve liderliğini yaptığı 'Make Impact Consortium'un en yeni üyesi oldu. İş birliği kapsamında öğrencilerin globalleşerek, yeni fırsatlar yakalamaları hedefleniyor.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) dünyanın farklı ülkelerinden üniversitelerin MIT liderliğinde bir araya gelerek laboratuvar ve eğitim imkanlarını birbirine açtığı Make Impact Consortium'a dahil olması için imza töreni düzenlendi. Anlaşma ile öğrencilere özel, MIT'den mini-master sertifikaları, özel eğitimler, üye üniversitelerle beraber araştırma projelerini hayata geçirme imkanı sunulmuş oldu. Üniversitenin Beşiktaş kampüsünde gerçekleşen imza töreninde konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Gençlerimize global dünyayı açmak istiyoruz. Onların diğer ülkelerdeki gençlerden hiçbir eksikleri yok. Biz onlara güveniyoruz. Onların yaptıkları, geliştirdikleri fikirlerle dünyadaki üniversite ağına ve iş ağına katılarak geliştirmiş oldukları tüm projeleri dünyaya sunmalarını istiyoruz" dedi.

"GENÇLERİ GLOBAL DÜNYAYI AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

Konsorsiyumla gençlere global dünyayı açmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Öğrencilerimizin diğer ülkelerdeki gençlerden hiçbir eksikleri yok. Biz onlara güveniyoruz. Onların yaptıkları, geliştirdikleri fikirlerle dünyadaki üniversite ağına ve iş ağına katılarak geliştirmiş oldukları tüm projeleri dünyaya sunmalarını istiyoruz. Yaptıkları projeler artık MIT'de, Bostan'da yer alsın, farklı dünyalarda yer alsın, şirketler kursunlar, eğer bir şey geliştirmek istiyorlarsa sadece BAU içindeki arkadaşlarıyla değil, MIT'deki arkadaşlarıyla geliştirsinler" diye konuştu.

DERSLER VE KAYNAKLAR AÇIK OLACAK

Dünyadaki çalışma sistemlerinin değişmesiyle, üniversite sistemlerinin de değiştiğinin altını çizen Prof. Dr. Karadeniz, şöyle konuştu:

"Dünyadaki bütün üniversiteler bir araya gelmeye ve birbirinden etkileşimle öğrenmeye çalışıyor. Aynı zamanda dünyadaki şirketler de tek bir yerden konumlanmak yerine global çalışma düzenine geçmiş durumda. Burada bizim hem lisans, hem de lisansüstü öğrencilerimize sağlayacağımız en önemli şey; bu uygulama ile bir platform oluşturmak. Bunun içerisinde bütün üniversiteler, başta MIT olmak üzere derslerini ve kaynaklarını buraya koyacaklar. Böylece MIT'de yeni bir ders ortaya çıktığında bu uygulama üzerinden dersi alıp öğrenebilecekler. Girişimcilikle ilgili videoları buradan alıp öğrenebilecekler. Biz de buraya üniversite olarak derslerimizden koyacağız. Burada kendi profillerini oluşturacaklar, kendi portfolyolarını koyacaklar. Belki de mühendislikte yapılan bitirme projelerinde öğrencilerin proje arkadaşları artık farklı kıtalardan gençler olacak."

"ÖĞRENME VE GİRİŞİMCİLİĞİ BİRLEŞTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Son araştırmaların deneyimsel öğrenmenin çok önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Saana McDaniel ise, "Öğrenmeyle girişimciliği birleştirmek çok önemli. Bu konsorsiyumu kurarken öğrencilerin yaparak öğrenmesiyle, girişimciliği bir araya getirerek inovasyon sistemini güçlendirmek istedik. Buna da diğer üniversiteleri dahil ederek, onların da kendi etrafında bu sistemi güçlendirmelerini sağlamak için bu konsorsiyumu kurma kararı aldık. MIT olarak biz bunları nasıl hayata geçirebileceğimizi keşfettik ve uygulamaya koyduk. Çünkü bizim için sahip olduğumuz öğrenciler açısından da bunları hayata geçirmek çok büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"HERKESTEN ÖĞRENİLECEK ÇOK ŞEY VAR"

"Dünyayı dolaştıkça ve diğer üniversite kampüslerini gezdikçe, diğer üniversitelerden de öğrenilmesi gereken çok fazla şey olduğunu fark ettim" diyen McDaniel, "Dünyanın farklı üniversitelerinde, her yerde, herkesten öğrenebileceğimiz farklı bir şey var. Bahçeşehir Üniversitesi'nden de öğreneceğimiz çok fazla şey var. Bu kampüste çok heyecan verici şeylerin hayata geçtiğini görme fırsatım oldu. Çok güzel gelişmelerin olduğunu, daha da fazlasının yapılabileceğini gördüm. Girişimcilikle ilgili heyecan duyan öğrencilerin hayallerindeki prototipleri hayata geçirmek için bir alana sahip olmalarının ne kadar önemli olduğunu konuştuk ve bununla ilgili öğrencilere 7/24 sunabilecek imkanla ilgili BAU'da daha büyük adımlar atma konusunda anlaştık" açıklamasında bulundu.

4 AYRI KITADAN 12 FARKLI ÜNİVERSİTE

Konsorsiyumda 4 ayrı kıtadan 12 farklı üniversitenin olduğunu dile getiren McDaniel, "Burada bulunan bütün üniversiteleri desteklemeye ve elimizde bulunan imkanları onlarla paylaşmaya açığız. Bu öğrencilerin iletişime geçmesini sağlayan bir mobil uygulamamız var. Bu uygulama ile, okulların profilleri dışında uygulamaya konsorsiyuma dahil olan bütün üniversitelerdeki öğrenciler de uygulamanın içerisinde kendi profillerini oluşturabilecekler. Bu profiller sayesinde aklında fikir olan öğrenci, sadece BAU'dan değil, konsorsiyuma dahil olan bu 4 farklı kıtadaki öğrencilerle birlikte görüşerek kendi şirketini global alanda kurma imkanına sahip olacak" diye konuştu.

Ağa katılacaklar arasında üniversitelerin sınırlı olmadığını ve şirketlerin de ağa dahil olacağını açıklayan McDaniel, "Bu sayede de öğrencilerimize sadece diğer üniversitelerdeki öğrenciler ve hocalarla iletişim değil, ağa katılacak olan diğer büyük şirketlerle staj imkanı ve iş imkanı sağlayabilmeyi hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.