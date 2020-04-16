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MİT şehidi haberi nedeniyle tutuklu gazetecilerin tahliye talepleri reddedildi

LİBYA'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılıç ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in avukatları tarafından ayrı ayrı yapılan...

16.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:51
MİT şehidi haberi nedeniyle tutuklu gazetecilerin tahliye talepleri reddedildi
LİBYA'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılıç ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in avukatları tarafından ayrı ayrı yapılan tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca MİT Kanunu'nun 27/3-1.cümlesi uyarınca "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için infaz düzenlemesi, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç için ise infaz düzenlemesi ve Kovid-19 salgını gerekçesiyle dün ayrı ayrı tahliye başvurusunda bulunulmuştu. Tahliye talepleri bugün İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirildi.

TALEPLERİ REDDEDİLDİMahkeme, dosya kapsamına göre delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, ifade tutanakları, atılı suç için yasada öngörülen ceza miktarı ve tüm dosya kapsamına göre "şüpheliler hakkındaki tutukluluk tedbirinin ölçülü olduğu, tutukluluk hallerinin sonlandırılmasını gerektirir bir husus bulunmadığı ve itiraz gerekçeleri yerinde olmadığı" gerekçesiyle tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verdi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Güncel
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