Haberler » Güncel » MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu - Haber

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan etkisiz hale getirildi.

03.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:18 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2019 Kasım ayının ilk haftasında Sincar Hanesor'da düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu, "kırmızı" kategoride aranan 1968 doğumlu Metin Arslan olduğu öğrenildi.
Terör örgütüne 1994'de katılan Arslan'ın, 2004-2007 döneminde "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'a bağlı olarak faaliyet gösterdiği, 2007'de Irak'ın kuzeyindeki Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye'ye yönelik birçok eylem emri verdiği belirtildi.
Arslan'ın, 2012'de YPG Dış İstihbarat Sorumlusu, 2015'te YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok dağındaki karargahının sözde komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye'nin Karaçok'a 2017'de düzenlediği hava harekatında yaralandığı öğrenildi.

Metin Arslan, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12   Irak Cumhurbaşkanı, Süleymani'nin öldürüldüğü ABD saldırısını kınadı - Haber
14:10   İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale... - Haber
14:10   Sivasspor'un kampı yarın başlıyor - Haber
14:05   Dünya Basın Mensupları Derneği'nden ZBEÜ'ye 'Başarıda Yılın "En"leri ödülü' - Haber
14:05   Fransa'da grevler 1.5 milyon tren biletini iptal ettirdi - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 14:14:34