Haberler » Güncel » MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe - Haber

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

28.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:20MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Afşin, "kırmızı kategori"de aranıyordu.
PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.
Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Afşin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:12 Lojman satışları 6 ilde başladı
11:12 Irak'ın Zikar kentindeki gösterilerde 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
11:11 Spor çaykur rizespor başkanı hasan kartal bariz hata yapan hakemlere para cezası gelmeli
11:11 Afyonkarahisar eber gölü'nde su, günden güne azalıyor
11:11 Trabzon 'kobani' olaylarına karışan pkkkck üyesi trabzon'da tutuklandı
11:00 Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:28 Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü
10:25 İSKİ yağmur suyu hattındaki çalışmaların kazısında tarihi eser kalıntıları çıktı
10:22 70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:35 Tel Abyad Hastanesi'nde doğan bebeğe 'Barış' ismi verildi
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
28.11.2019 11:12:33