Haberler » Güncel » MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe - Haber

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst rütbeli kadın örgüt mensubu 'Medya Agit' kod adlı Beraat Afşin (41) etkisiz hale getirildi.

28.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:32MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst rütbeli kadın örgüt mensubu 'Medya Agit' kod adlı Beraat (41) etkisiz hale getirildi.

MİT, PKK'nın üst yönetimine darbe vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, geçen 19 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin 'kırmızı' kategorisinde yer alan örgütün en üst rütbeli kadın örgüt mensubu Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

SINCAR ASKERI KANAT SORUMLUSU

Kadın teröristin, PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katıldığı, 2000'li yıllarda Türkiye içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve birçok çatışmaya katıldığı öğrenildi.

2010'da Kandil'de, 2014'te ise Mahmur Cephe Komutanlığı'nda görevlendirilen terörist Afşin'in son olarak PKK/KCK'nin sözde Sincar Eyaleti YJA-STAR (PKK'nın Silahlı Kadın Yapılanması) ve YJŞ (PKK'nın Sincar Silahlı Kadın Yapılanması) askeri kanat sorumlusu olarak Sincar'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.



Sincar Dağı, Afşin, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:04 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında...
11:04 Hrant Dink cinayeti davası
11:03 Kaçak ocakta ölen eşi için kazandığı tazminatı 14 yıldır alamıyor
11:02 Nevşehir Belediyesi ekipleri bugün Kıratlıoğlu Mahallesinde
10:59 Kartepe'de hafta sonu vezneler açık olacak
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:28 Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü
10:22 70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor
10:10 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
10:01 Bahçeli, erken seçim iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Herkes hesabını 2023'e göre yapsın
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
22:20 Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak
16:20 Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
28.11.2019 11:05:27