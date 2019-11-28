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MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

28.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:01
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Afşin, "kırmızı kategori"de aranıyordu.
PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.
Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

Afşin, PKK, Güncel

Kaynak: AA


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