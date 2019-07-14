14.07.2019 14:50
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MİT ve jandarma ortak çalıştı, 7 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

MİT ve jandarma ortak çalıştı, 7 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yapılan ortak çalışma ile 7 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yapılan ortak çalışma ile 7 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmaları neticesinde 13 Temmuz 2019 tarihinde Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi Lefkoşa mezrasında 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen patlayıcı maddenin cumhuriyet savcısının talimatıyla numune alınarak imha edildiği kaydedildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Kızıltepe, Güncel

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