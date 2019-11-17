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MİT ve jandarmadan El Bab bombacısına nefes kesen operasyon

El Bab'da 18 sivilin şehit olmasına neden olan bombalama eylemini gerçekleştiren teröristler, MİT ve jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.

17.11.2019 21:13 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:18MİT ve jandarmadan El Bab bombacısına nefes kesen operasyon
El Bab'da 18 sivilin şehit olmasına neden olan bombalama eylemini gerçekleştiren teröristler, MİT ve jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.

El Bab'da 18 sivilin şehit olmasına neden olan bombalama eylemini gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için Türk güvenlik güçlerinin koordineli olarak çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Eylemin hemen ardından yapılan çalışmalarda saldırıda kullanılan gri renkli panelvan tipi minibüsün, Suriye/Münbiç bölgesi genel sorumlusu İskender (K) ile Ebu Ziyad (K) isimli terör örgütü mensupları tarafından temin edildiği belirtildi.

Söz konusu örgüt mensuplarının görevlendirdiği terör örgütü mensubu A.Y.; MİT ve jandarmanın 16.11.2019 tarihinde gerçekleştirdiği ortak operasyonla Elbab'da yakalanarak cezaevine konuldu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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