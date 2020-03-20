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MİT ve TSK'dan büyük operasyon

MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği hava operasyonuyla, PKK'nın sözde kadın yapılanmasının üst düzey sorumlularından olan 'Ayten Amed' kod adlı Halide Tarı etkisiz hale getirildi.

20.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:51
MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği hava operasyonuyla, PKK'nın sözde kadın yapılanmasının üst düzey sorumlularından olan 'Ayten Amed' kod adlı Halide Tarı etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasının en üst karar organı olan KJK Yönetim Konseyi Üyesi 'Ayten Amed' kod adlı Halide Tarı, MİT ve TSK tarafından Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma' suçundan aranan 'Ayten Amed' kod adlı Halide Tarı'nın; 1990'lı yıllarda PKK'ya katıldığı, 2016'da Kandil'de örgütün hareketli birliklerinin denetimi ve koordinesini yürüttüğü, 2017'de Kürdistan Kadınlar Birliği (KJK) Yönetim Konseyi Üyeliğine getirildiği, aynı dönemde PKK/KCK'nın Kandil alan yönetiminde, 'Ali Kıçi' kod adlı Ebuzeyid Sakcak ile birlikte sorumlu düzeyde yer aldığı, 2018'de PKK'nın etkili olduğu bölgelerde yaşayan sivil halkın örgütlendirilmesi faaliyetlerinden sorumlu olduğu, PKK/KCK Eş Başkanları 'Cuma' kod adlı Cemil Bayık ve 'Bese Hozat' kod adlı Hülya Oran'ın özel yazışmalarının tercümesini yaptığı, onlarla yakın ilişki içinde olduğu bilgisi edinildi.
Edinilen bilgiye göre, düzenlenen operasyonla örgütün 'güvenli bölge' olarak nitelediği Kandil'in çokta güvenli olmadığının görüldüğü, bunun da özellikle yeni nesil örgüt mensuplarının psikolojisini bozduğunun değerlendirildiği bildirildi.
(İHA) MİT ve TSK’dan büyük operasyon

Kaynak: İHA

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MİT ve TSK'dan büyük operasyon
Etiketler : Güncel

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